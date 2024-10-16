* — организация, признанная в РФ нежелательной

Париж, 17 октября, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Один из основателей международных неправительственных экологических организаций Sea Shepherd и Greenpeace (организация, признанная в РФ нежелательной) Пол Уотсон обратился к французскому президенту Эммануэлю Макрону с просьбой предоставить ему политическое убежище во Франции. Об этом сообщило 16 октября агентство Associated Press (AP).

Witty lama Пол Уотсон

Журналисты ссылаются на информацию, опубликованную французским подразделением Sea Shepherd. Уотсон, по его словам, опасается преследования со стороны японских властей. Основатель организации уточнил, что Япония добивается его экстрадиции из-за акций, направленных против китобойного промысла.

Уотсон утверждает, что претензии японской стороны политически мотивированы.

Greenpeace (организация, признанная в РФ нежелательной) была создана в 1971 году в Канаде для борьбы за охрану экологии. В СССР её отделение начало работать в 1989 году. В состав организации входят 26 национальных и региональных организаций с представительством в 55 странах. Главный офис находится в Амстердаме. В мае 2023 года власти России внесли Greenpeace в перечень нежелательных организаций.

К Парижу с просьбой об убежище уже не раз обращались представители международных организаций. Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж, который находился тогда под арестом в Британии, попросил власти Франции предоставить ему политическое убежище. Его запрос отклонил суд французской коммуны Кретей. В июне 2024 года британский суд освободил Ассанжа под залог. После он направился в Австралию.