Дамаск, 16 октября, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ ударили по девяти объектам базирования боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил 16 октября журналистам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в этой арабской республике (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Содержание брифинга обнародовало Министерство обороны России. Игнасюк отметил, что боевики продолжают попытки атаковать объекты территории, подконтрольной сирийскому правительству. Для этого, по словам замруководителя ЦПВС, террористы используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Капитан первого ранга уточнил, что российским военным также удалось уничтожить пункт подготовки боевиков и склад боеприпасов. Он добавил, что Вооружённые силы РФ за минувшие сутки зафиксировали в идлибской зоне деэскалации три эпизода обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября стало известно, что в укрытиях боевиков в Сирии военные за две недели обнаружили 16 схронов с оружием американского производства. В ЦПВС проинформировали, что проведение разведывательно-поисковых мероприятий в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор продолжается. Операции проводятся при взаимодействии командования Вооружённых сил Сирии и российской группировки войск на сирийской территории.

15 октября появилась информация о том, что ВКС РФ за сутки уничтожили три пункта подготовки террористов, один склад и две мастерские по изготовлению БПЛА в Сирии.