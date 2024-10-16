Киев, 16 октября, 2024, 23:29 — ИА Регнум. Секретные приложения к «плану победы», представленного главой киевского режима Владимира Зеленского, содержат описание удар территории России. Об этом заявил советник руководителя офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Picture Alliance / The SvenSimon / TASS

Он подчеркнул, что речь идёт о пунктах документа, которые не были опубликованы. Слова советника приводит интернет-издание «Страна. ua».

Подоляк уточнил, что в тексте содержатся подробности того, какое оружие хочет использовать Киев для атак, чтобы разрушать цели вдали от линии фронта, а также по каким именно целям необходимо наносить удары и какое количество вооружений потребуется для этого.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа посол по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ и без официального разрешения Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по России. По его словам, украинские войска неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow для ударов по РФ.

В середине сентября президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении Украине использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Глава государства пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран Североатлантического альянса в боевых действиях на Украине и, соответственно, против России.