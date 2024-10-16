Москва, 16 октября, 2024, 20:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посещает Центральную клиническую больницу (ЦКБ) для прохождения диспансеризации, у него нет проблем со здоровьем. Об этом 16 октября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля таким образом прокомментировал слова российского лидера о его посещениях больницы.

«Имеются в виду обычные диспансеризации», — процитировало ТАСС Пескова.

Центральная клиническая больница является учреждением управления делами президента России. В ней проходят лечение госслужащие.

Как передавало ИА Регнум, Путин 16 октября на совещании с членами правительства отметил, что регулярно посещает ЦКБ, чтобы проходить обследования. Он также отметил, что врачи этой больницы считают отмечают преимущества российских вакцин перед зарубежными.

В январе заведующий отделением, травматолог-ортопед травматологического стационара Чукотской окружной больницы Денис Клосс оценил состояние президента во время его поездки в Анадырь. Врач отметил, что голос, бодрая походка и умение доносить свои мысли свидетельствуют об отличном здоровье Путина.