Москва, 16 октября, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Донбасс и Новороссию можно называть и новыми, и историческими регионами, но главное, что они являются российскими. С таким заявлением 16 октября выступил председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов партии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он прокомментировал призывы называть Донбасс и Новороссию историческими территориями. Политик отметил, что это наименование также неточное.

«Всякий термин хромает: Москва вообще-то тоже историческая территория. Поэтому, называйте как угодно, главное, что это наши территории», — заявил Медведев.

Видео выступления зампреда Совбеза РФ опубликовали на сайте «Единой России».

Как передавало ИА Регнум, глава Крыма Сергей Аксёнов 11 октября призвал постепенно отказываться от термина «новые регионы» в отношении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он напомнил, что эти территории были частью Российской империи и СССР.

ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, на которых подавляющее большинство жителей проголосовали за воссоединение с Россией. 5 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав государства и образовании новых субъектов.