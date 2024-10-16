Шри-Джаяварденепура-Котте, 16 октября, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Двоим россиянам, задержанным на Шри-Ланке по обвинению в незаконном отлове редких ящериц, назначен штраф в размере $370 тыс. Об этом 16 октября сообщил посол России в республике Леван Джагарян.

Global Look Press

«Посольство не вправе комментировать решение суда, однако отметим, что размер наказания вызвал у нас значительное недоумение. Мы находимся в тесном контакте с родителями ребят», — заявил посол в беседе с ТАСС.

Также он сообщил, что будет рекомендовать подачу апелляционной жалобы.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября двое молодых людей, один из которых не достиг совершеннолетия, были задержаны на Шри-Ланке по подозрению в незаконном сборе редких образцов фауны. Их поместили в СИЗО без решения суда.

Ранее, в ноябре 2022 года, в Приморском крае на границе задержали с женьшенем троих граждан Китая. Всего было обнаружено и изъято 1957 корней дикорастущего растения.