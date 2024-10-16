Москва, 16 октября, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Крупнейший отечественный производитель мясной продукции группа «Черкизово» совместно с движением «Сменка» в третий раз проведет социальную акцию по ремонту школьных столовых. В конкурсе смогут участвовать образовательные учреждения из регионов присутствия «Черкизово». Среди них выберут три школы-победителя, и в помещении их столовых на средства группы создадут современные и комфортные пространства. Еще три участника конкурса получат денежные гранты.

Пресс-служба группы «Черкизово» Группа «Черкизово» продолжает конкурс по ремонту школьных столовых

Итоги конкурса подведут 10 декабря. Его победителями станут три учебных заведения, в которых на средства компании с апреля по июль 2025 года проведут полное обновление столовых: отремонтируют сами помещения, заменят столы, стулья, посуду, декорируют стены. В этом году было решено предоставить трем школам-участницам, приславшим наиболее интересные заявки, гранты на 100 тысяч рублей. Средства могут быть потрачены на ремонтные работы любых школьных помещений.

Приём заявок открывается 16 октября, во Всемирный день здорового питания. Как и в прежние годы, партнером социальной акции по ремонту школьных столовых стал проект Роспотребнадзора «Здоровое питание». Разработанные при участии его экспертов информационные плакаты, рассказывающие школьникам об основных правилах здорового полноценного питания, появятся во всех школах, где будет проведен ремонт. Эти же плакаты также будут отправлены в школы, которые получат гранты.

«За время существования нашей социальной акции отремонтировано шесть школьных столовых в разных российских регионах», — комментирует директор по коммуникациям группы «Черкизово» Анастасия Михайлова. Она рассказала, что за это время организаторы конкурса получили около 700 заявок на ремонт, что свидетельствует о большой востребованности инициативы. Так, по ее словам, в результате реализации проекта уже тысячи ребят могут обедать в красивых, удобных и комфортных помещениях. «Уверена, в следующем году мы с партнерами сможем порадовать еще больше школьников, создав для них лучшие условия и познакомив с базовыми принципами правильного питания», — отмечает Михайлова.

«Акция неизменно вызывает большой интерес, мы получаем позитивную обратную связь — как от детей, которые завтракают и обедают в современных и комфортных помещениях, так и от учителей, от родителей», — сказала эксперт Роспотребнадзора, информационный куратор проектов «Здоровое питание» и «Санпросвет» Екатерина Головкова. По её словам, очень удобно, что школьники имеют возможность совмещать приятное с полезным — принимать вкусную и полезную пищу и заодно узнавать о том, какое влияние она оказывает на организм, изучая плакаты по здоровому питанию.

Головкова добавила, что эксперты Роспотребнадзора создали серию информационно-просветительских комиксов для детей «Супергерои ЗОЖ-продукты спасают вселенную» — они также появятся в обновленных школьных столовых.

«Школа — уникальное место, через которое проходит каждый человек», — подчеркнула соосновательница проекта «Сменка» Арина Нуриахметова. Она выразила убеждённость, что комфортное пространство привлекает, и проект уже доказал это вместе с «Черкизово». «Объединив усилия, мы можем делать школы еще лучше, создавая в них столовые с современным дизайном и уютом, соответствующим пожеланиям учеников», — заключила Нуриахметова.