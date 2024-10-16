Киев, 16 октября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Протестовавшие на Майдане в Киеве родственники бойцов ВСУ, которые числятся пропавшими без вести, пришли к зданию кабинета министров Украины. Об этом 16 октября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Кадр из Телеграм — канала

«Они требуют, чтобы к ним вышел представитель власти, и озвучивают полиции свои претензии. Основная — «зачем ложить парней», — говорится в Telegram-канале издания.

Отмечается, что протестующих не пропустили в здание правительства, полиция установила кордон. Родственники бойцов высказывали претензии правоохранителям. Участники акции рассказывают о плохом снабжении бойцов украинской армии.

«Идут на позиции с одним автоматом. Что можно сделать с одним автоматом против такой страшной техники?» — заявила одна из участниц митинга.

Другая женщина рассказала, что её 51-летнего отца отправили на фронт под Красноармейск (украинское название — Покровск) после трёх недель обучения. Протестующие жалуются, что никто не реагирует на их запросы по пропавшим без вести, и скандируют: «Власть — на ноль».

По данным издания, основная часть протестующих — родственники военнослужащих 152-й бригады ВСУ, находившейся на красноармейском направлении. Она стала «знаменита» тем, в ней бойцы массово пропадают без вести.

Как передавало ИА Регнум, российские войска продолжают наступать на красноармейском направлении. 26 сентября советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что они уже находятся на подступах к Красноармейску.

Американская газета The Washington Post 2 октября отметила, что украинские военнослужащие считают Красноармейск фактически потерянным для себя. Они рассказали, что в нём разрушена критическая инфраструктура, в том числе мосты и железные дороги. Из-за этого Вооружённые сил Украины (ВСУ) не могут использовать маршруты через город.

13 октября подразделения российской группировки войск «Центр», действующие на красноармейском направлении освободили село Михайловка. Они также за сутки нанесли удары по позициям семи бригад ВСУ.