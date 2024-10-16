Брянск, 16 октября, 2024, 19:26 — ИА Регнум. В Брянской области на границе с Украиной местные власти возвели сотни километров оборонительных сооружений. Об этом 16 октября сообщил глава региона Александр Богомаз.

Станислав Красильников / РИА Новости

«Мы живем в непростое время (…) Для того чтобы были созданы соответствующие условия, на территории нашей области необходимо было (…) возвести оборонительные сооружения, построить взводно-опорные пункты, проложить сотни километров заградительных сооружений», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Губернатор также выразил отдельную благодарность работникам дорожных организаций, которые в сложных условиях смогли проделать работы по фортификации.

Как передавало ИА Регнум в начале октября, инженерные части войсковой группировки «Север» Вооружённых сил России создают укрепления для бойцов в Курской и Белгородской областях. По словам военнослужащих, эта подготовка оборонительных линий является плановой.

В то же время ситуация с фортификационными сооружениями на Украине складывается иначе. Ещё в июне британский аналитик Тони Норфилд заявлял, что киевский режим разворовал основную часть денег, предоставленных Украине для организации обороны в Харьковской области. Позднее генерал-лейтенант Вооружённых сил Украины Артур Горбенко подтвердил, что на многих участках фронта в регионе перед наступлением российских войск попросту отсутствовали оборонительные укрепления.