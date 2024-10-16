Москва, 16 октября, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 16 октября, что регулярно проходит обследования в Центральной клинической больнице с поликлиникой. По словам главы государства, его доктора считают, что вакцины российского производства выигрывают перед зарубежными.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Владимир Путин

«Врачи ЦКБ, где я регулярно прохожу обследования всякие, тоже рекомендуют делать прививку именно отечественным препаратом», — указал Путин в ходе совещания с членами правительства.

Как передавало ИА Регнум, на том же заседании министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что страна полностью обеспечена отечественными вакцинами против гриппа. По его словам, качество препаратов не вызывает сомнений.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте госкорпорации «Ростех», к старту прививочной кампании в регионы направили 21,2 млн доз отечественных вакцин от гриппа. Всего в текущем году до конца ноября планируется поставить более 70 млн доз.