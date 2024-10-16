Москва, 16 октября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Россия полностью обеспечена отечественными вакцинами против гриппа. Об этом 16 октября заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Отечественное производство качественное. Количества производителей достаточно для удовлетворения потребностей нашей страны и запросов на экспорт», — сказал глава Минздрава в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства отметил, что врачи ЦКБ, где он регулярно проходит обследования, рекомендуют прививаться отечественными вакцинами. В ответ на это Мурашко уточнил, что в текущем году для лиц старшего возраста отдельно была подготовлена специальная вакцина с максимальной защитой от вируса гриппа.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября российский лидер провёл совещание с членами правительства, основной темой которого стали вопросы здравоохранения. Мурашко представил доклад о развитии инфраструктуры в сфере здравоохранения и программы модернизации первичного звена.

В августе в рамках подготовки к сезонному подъёму уровня заболеваемости респираторными инфекциями в российские регионы направили более 20 млн доз вакцин от гриппа. Всего в текущем году до конца ноября планируется поставить более 70 миллионов доз. Уточнялось, что поступившие в российские регионы вакцины содержат актуальные для нового эпидемиологического сезона штаммы вирусов.