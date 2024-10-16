Москва, 16 октября, 2024, 18:32 — ИА Регнум. В Москве пока нет планов по созданию отдельных дорожек для электросамокатов в центре города. Об этом 16 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече со студентами образовательного центра «Сириус».

Алексей Белкин / Global Look Press

«Москва, особенно центр, — это исторические улочки, исторические здания, и перекраивать её под желания самокатчиков нереально», — отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что сами пользователи индивидуальных средств мобильности должны быть более аккуратны при передвижении и учитывать правила езды на электросамокатах. По словам Собянина, работа в этом направлении ведётся — внутри города начали устанавливать скоростные ограничения для СИМ, также отслеживается, кто и как использует самокаты.

При этом мэр Москвы отметил, что не стоит руководствоваться исключительно запретительными мерами. Необходимо делать новые сервисы максимально безопасными и регулировать их работу.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября Минтранс России предложил ставить СИМ на учёт. Согласно проекту закона, с 1 сентября 2026 года владельцы мопедов, электровелосипедов и электросамокатов должны будут зарегистрировать их в создаваемом федеральном реестре в течение 10 дней с момента покупки, а также в обязательном порядке получить «учётный знак», который является аналогом автомобильного госномера, и «учётную метку» (QR-код).

В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами, велосипедами и другими средствами индивидуальной мобильности. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, необходимость таких поправок назрела из-за многочисленных обращений с жалобами на «лихачей на электросамокатах».