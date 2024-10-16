Ново-Огарево, Московская область, 16 октября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. С мая по сентябрь Россию в рамках безвизовых групп посетили 500 тыс. туристов из Китая и Ирана, заявил 16 октября вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента Владимира Путина.

РИА Новости. Кирилл Зыков

«Полмиллиона туристов побывали у нас в рамках групповых безвизовых обменов с Китаем и Ираном», — заявил Чернышенко.

Он отметил, что по электронным визам Россию летом посетили свыше 300 тыс. иностранцев. Больше всего в страну приезжало туристов из Китая, Саудовской Аравии и Турции. Также много туристов Россия приняла из Индии, Ирана, Кувейта, Бахрейна и Омана.

Чернышенко также заявил, что в этом летнем туристическом сезоне по России было совершено 35 млн поездок. Показатель увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом, отметил вице-премьер.

Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года Россия открыла безвизовый туристический обмен с Китаем и Ираном.

В рамках соглашения с Китаем в эту страну могут, не получая виз, отправиться группы от пяти до 50 человек, путешествующие по одному маршруту и программе. Время поездки — не более 15 дней. Аналогичные правила действуют для китайских туристов в России. Для быстрой организации поездок по России заработала система электронных виз.

В феврале Иран предложил России взаимно отменить визы для учёных. Как заявил советник посольства Ирана в России Хади Гударзи, затем безвиз можно было бы ввести для обычных туристов.