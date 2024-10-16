Белогорск, Крым, 16 октября, 2024, 17:32 — ИА Регнум. В сафари-парке «Тайган» в Крыму три льва загрызли насмерть сотрудницу, пришедшую провести уборку в вольере. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Погибшая проработала в парке почти 17 лет. Днём она зашла на территорию хищников и забыла закрыть засов между двумя отсеками клетки. В результате хищники набросили на женщину. От полученных травм она скончалась.

«Уголовное дело возбуждено по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК РФ). Ход расследования взят руководством Главного следственного управления на контроль», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следователи осмотрели место инцидента. Для дальнейшего изучения была изъята документация по соблюдению норм и техники безопасности, трудового законодательства. Ведётся установление круга ответственных лиц.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года в сафари-парке на сотрудника напал леопард. Пострадавший оказался стажёром. Он вошёл в вольер к животным, после чего хищник накинулся на мужчину и начал грызть его руку и ногу.

В отношении директора парка Олега Зубкова было возбуждено уголовное дело после того, как в сентябре 2021 года амурский тигр, находившийся в вольере, укусил за руку годовалого мальчика, находившегося на руках у матери, ребёнок потерял палец. 28 июля Белогорский районный суд Республики Крым признал директора парка «Тайган» виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и назначил ему наказание в виде двух лет трёх месяцев лишения свободы и штрафа 255 тыс. рублей.

В 2022 году Верховный суд республики отменил обвинительный приговор. Зубков был освобождён из-под стражи, суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.