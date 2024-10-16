Ново-Огарево, Московская область, 16 октября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Туристы за время летнего сезона 2024 года совершили 35 млн поездок по России, заявил 16 октября вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

ТАСС/Кирилл Кухмарь

Президент попросил доложить о том, как завершился туристический сезон в России. Вице-премьер сообщил, что интерес людей к путешествиям по стране растёт.

«Летний сезон традиционно самый популярный для поездок. Мы считаем с мая по август: в России совершено 35 млн турпоездок. Это почти на 11% больше, чем в прошлом году», — заявил Чернышенко.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3923227" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Дмитрий Чернышенко доложил президенту об итогах летнего туристического сезона

Наибольшей популярностью пользовались в этом летнем сезоне Кубань и Москва, которые приняли в общей сложности более 6 млн туристов. Турпоток в Санкт-Петербург увеличился на 20% — до 2,5 млн человек. Крым принял 1 млн гостей.

Как сообщил Чернышенко, самые быстрорастущие по туризму направления — это Тыва (в этом году турпоток вырос на 78%), Чечня (+66%), Дагестан (+46%), Рязанская область (+46%) и Якутия (+40%).

Как сообщало ИА Регнум, Российский союз туроператоров 14 октября проинформировал об уменьшении спроса жителей России на зарубежные туристические поездки. При этом часть туристов, планировавших поездки за рубеж, занимают выжидательную позицию.

В начале сентября Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №20 в Кызыле заявил, что в России внутренний туризм развивается сумасшедшими темпами. Глава государства заявил, что туризм — одна из фишек Тывы.