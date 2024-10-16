Москва, 16 октября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание с членами правительства. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе Кремля.

Михаил Метцель/РИА Новости

Основной темой встречи стали вопросы здравоохранения. С докладом о развитии инфраструктуры в сфере здравоохранения и программы модернизации первичного звена выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В начале встречи рассматривался ряд текущих вопросов. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что по стране уровень готовности многоквартирных домов к зиме составляет 98,9 процента. К холодам подготовили 6 896 000 домов. Среди объектов социальной сферы готовность 98%. По поручению главы государства на отдельном контроле держат ситуацию в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре на совещании с членами правительства российский лидер обсудил итоги Восточного экономического форума (ВЭФ). Президент поручил внимательно отслеживать реализацию и поддерживать проекты по развитию Дальневосточного федерального округа. За время ВЭФ было подписано 313 соглашений на сумму более 5,5 трлн рублей, что стало лучшим результатом за годы. Всего в форуме приняли участие представители бизнеса и дипломатических корпусов 16 недружественных стран.