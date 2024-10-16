Щёлково, Московская область, 16 октября, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Площадь пожара на аэродроме Чкаловский в подмосковном Щёлкове составила 800 кв. м. Об этом 16 октября сообщил Telegram-канал «112».

Svetlana Vozmilova/Globallookpress

Расчёты МЧС продолжают тушение. Локализовать возгорание пока не удалось.

По информации канала, изначально загорелась кровля Г-образного административного здания. Сотрудники успели вовремя эвакуироваться, никто не пострадал. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая пожар вспыхнул на территории аэропорта в Минеральных Водах. Огонь охватил кровлю строящегося сооружения на привокзальной площади воздушной гавани. Пожар распространился на площади 150 квадратных метров. Аэропорт в это время продолжал работать в штатном режиме.