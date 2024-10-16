Москва, 16 октября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Фонд президентских грантов завершил приём заявок на 2025 год — всего он получил почти 10 тыс. проектов. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба фонда.

проект «Поморская карбасная регата»

«9883 проекта подано на первый конкурс Фонда президентских грантов 2025 года <…> Инициативы поданы от некоммерческих организаций из всех 89 регионов страны», — говорится в сообщении.

Больше всего проектов прислали на направление «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» — 1760 заявок, что составляет 17,8% от общего числа. По направлению «Сохранение исторической памяти» поступило 1597 обращений (16,2%), на «Социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан» — 1553 (15,7%).

На получение грантов до 1 млн рублей прислали 4551 заявку, на сумму от 1 до 5 млн рублей — 4 416. Объединённый экспертный совет 25 октября рассмотрит проекты на предмет нарушения условий конкурса. Победителей объявят в январе, гранты на поддержанные инициативы начнут выдавать с 1 февраля 2025 года.

Фонд президентских грантов работает с апреля 2017 года. Он поддержал за это время 30 610 проектов, выделив на них 66 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 19 сентября сообщил, что президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда 1 млрд рублей на поддержку родительских комитетов школ в реализации их проектов. Они смогут получить гранты на сумму от 500 тыс. до 2 млн рублей. Конкурс планируют запустить в этом году.