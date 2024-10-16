Раменское, Московская область, 16 октября, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Штабное здание загорелось на территории аэродрома «Чкаловский» в Московской области. Об этом 16 октября сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На месте инцидента началась эвакуация людей. Информации о причинах возгорания и пострадавших пока не сообщалась.

Как передавало ИА Регнум, в июле более 960 человек эвакуировали из-за возгорания в одном из терминалов международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Возгорание произошло утром на эскалаторе. Отмечается, что четверых из девяти пострадавших увезли в больницу из-за незначительного отравления дымом. Угрозы их жизням не было.

17 мая пожар вспыхнул на территории аэропорта в Минеральных Водах. Огонь охватил кровлю строящегося сооружения на привокзальной площади воздушной гавани. Пожар распространился на площади 150 квадратных метров. Аэропорт в это время продолжал работать в штатном режиме.