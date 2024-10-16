Москва, 16 октября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Наиболее высокооплачиваемой для соискателей-пенсионеров в России является профессия складского работника-стикеровщика. Это 16 октября следует из результатов исследования аналитиков сервиса «Авито Работа».

Vladimir Baranov/Global Look Press

Отмечается, что в числе прочего специалисты выявили наиболее высокие зарплаты для соискателей-пенсионеров.

«Лидером среди них стала ещё одна профессия складского работника — стикеровщика, со средним зарплатным предложением 125 тыс. рублей в месяц. За год средние предлагаемые зарплаты на этой позиции увеличились на 66%», — процитировал результаты исследования RT.

При этом ещё одной из самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров остаётся профессия риелтора, где средняя зарплата составляет 124 тыс. рублей в месяц, однако её реальный размер зависит от ряда факторов, в числе которых проценты со сделок и премии.

Третьей из наиболее высокооплачиваемых профессий для соискателей-пенсионеров стала профессия упаковщика, за которую работодатели предлагают в среднем 115 тыс. рублей в месяц при полном графике.

«За последний год средние зарплатные предложения для упаковщиков выросли в два раза, что указывает на высокий спрос на данную категорию работников, особенно в условиях роста онлайн-торговли и развития маркетплейсов», — пояснили аналитики.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 октября стало известно, что с января по сентябрь у работодателей в России на 14% вырос спрос на руководителей среднего и высшего звена. При этом зарплаты управленцев увеличились в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Министр финансов России Антон Силуанов 14 октября рассказал, что возглавляемое им ведомство подтвердило намерение в 2025 году проиндексировать зарплаты у отдельных категорий работников бюджетной сферы. Он уточнил, что на эти цели в 2025 году из бюджета будет выделено 114 млрд рублей.