Москва, 16 октября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Исполнитель Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, подал заявки на регистрацию товарных знаков «Я русский». Об этом стало известно в среду, 16 октября, из данных, размещённых в базе Роспатента.

Petrov Sergey/Global Look Press

Согласно содержанию заявок, под одним из знаков Дронов сможет выпускать шампуни, пену для ванн, мыло, ароматизаторы воздуха, гели для волос, зубные порошки, ладан, пемзу, помаду и блестки для ногтей. Под другим он получит возможность производить вино и крепкие алкогольные напитки.

Руководитель пресс-службы артиста Антон Коробков-Землянский в беседе с РБК пояснил, что заявки на патент были поданы с целью того, чтобы никто другой не мог использовать название песни «Я русский» в качестве бренда, потому что такие попытки уже фиксировались.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября Ярослав Дронов официально развёлся с женой Еленой Мартыновой. Исполнитель объяснил это решение напряжённым графиком работы и занятостью супругов. При этом он подчеркнул, что никаких обид между ним и Мартыновой нет, они хотят сохранить хорошие отношения.

В июне 2024 года указом президента РФ Владимира Путина Дронову было присвоено звание заслуженного артиста России. В тексте указа говорится, что SHAMAN отмечен этой регалией за большой вклад в развитие культуры и искусства в стране.