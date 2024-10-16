Москва, 16 октября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. 15 октября отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Каждый год это заболевание диагностируют почти у 75 тыс. россиян, 75% из них — женщины старше 50 лет. Рак молочной железы считается коварной болезнью потому, что в течение долгого времени может никак себя не проявлять. Поэтому так важно информировать россиян о таком заболевании и о роли своевременной диагностики, которая может спасти жизнь. 15 октября в московских центрах амбулаторной онкологической помощи открылась тематическая выставка «Химия была, но мы расстались», посвящённая женщинам, победившим рак груди.

Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Полторацкая

Яркие фото и истории героинь, которые столкнулись с этой болезнью и оставили её в прошлом, призваны вдохновить пациенток, которые еще находятся на стадии лечения. Героини выставки поделились с ИА Регнум своими историями, которые показывают, что поддержка родных, сильное желание жить и высокий уровень профессионализма врачей наряду с возможностями московской медицины способны помочь в борьбе с этим заболеванием.

«В январе 2020 года мне диагностировали рак молочной железы, это вызвало шок, страх и ощущение обреченности», — рассказывает героиня выставки Татьяна Полторацкая. Она проходила лечение в московской онкологической больнице №62, где ей провели операцию, двустороннюю мастэктомию. Хирург оставил на теле «художественные» швы.

«Удивительно, но, когда мы с врачом намечали операцию, он деликатно отмечал, что нужно сделать её таким образом, чтобы потом была возможность носить декольте», — вспоминает Татьяна, добавляя, что на тот момент его слова казались излишней детальностью.

Сейчас Татьяна принимает участие в дизайнерских показах как модель. Она находится в ремиссии, но страх рецидива остается.

«Успокаивает статистика, современные возможности московской медицины и позитивный настрой, переключение и помощь другим», — говорит она. В планах Татьяны — получить диплом психолога-консультанта, уверенно шагать вперед и наслаждаться жизнью.

Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы Оксана Радченко

Оксане Радченко диагностировали рак в мае 2020 года. Она обнаружила небольшое образование во время занятий йогой. Во время лечения она сделала мастэктомию, прошла через химиотерапию и лучевую терапию.

«Я приняла болезнь как толчок к переменам и улыбаюсь своему новому облику с кудрявыми волосами», — делится она.

Сейчас Оксана находится в ремиссии.

«Хочу поблагодарить всех врачей, кто сопровождал меня на пути к исцелению. Вы подарили мне свет жизни», — отмечает она.

Другая важная цель выставки — привлечь внимание москвичек к важности регулярной проверки здоровья, в том числе проведения самодиагностики для раннего выявления рака молочной железы.

Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы Анна Уварова

Анна Уварова посещала маммолога ежегодно. Когда медики обнаружили, что вызывающий ранее тревогу комочек в груди увеличился, её направили на биопсию, после которой у нее диагностировали рак.

«Диагноз рак молочной железы оказался шоком. За месяцы лечения я столкнулась со множеством проявлений боли, страха, отчаяния и растерянности», — вспоминает она. Анна прошла через химиотерапию, операции, лучевую терапию и сейчас находится в ремиссии.

«Этот путь научил меня контролировать ситуацию благодаря информации и анализу, что было важным в момент, когда болезнь забирала силы», — делится героиня выставки. Преодоление заболевания научило её, что рак — это не приговор. «Современная московская медицина творит настоящие чудеса в рутинном режиме. И если кто-то из вас в итоге дойдет до врача и начнет регулярно проверяться, я буду абсолютно счастлива», — говорит Анна.

Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы Александра Ерофеева

Александра Ерофеева столкнулась с раком молочной железы в апреле 2021 года.

«Принимала душ и случайно нащупала уплотнение у себя в левой груди», — рассказывает героиня выставки. Через день она обратилась к врачу, который после обследований сообщил о злокачественной опухоли.

«Помню, как я рассмеялась и не поверила в это и попросила показать мне диагноз на бумаге», — вспоминает Александра.

Александре назначили шесть курсов химиотерапии, затем операцию и лучевую терапию. Химиотерапию она переносила тяжело, однако женщина старалась выходить из дома, гулять и встречаться с друзьями.

«Поддержка близких и работа помогали мне держаться», — делится она.

После лечения Александра пошла учиться на онкопсихолога, и сейчас она принимает пациентов, которым помогает не только своим опытом, но и знаниями.

«Мне очень хочется, чтобы каждая девушка, столкнувшаяся с этим недугом, не забывала, что московские онкологи всегда помогут справиться с болезнью, используя самые современные технологии, и что химия уйдет и будет все хорошо и даже лучше. Это испытание дается не за что-то, а для чего-то», — считает Александра.

Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы Маргарита Хачатурян - ф. Татьяна Пазикова

Ещё одна героиня выставки — Маргарита Хачатурян. О своём диагнозе она узнала во время маммографии.

«Поначалу я была в шоке, боялась и не понимала, что со мной происходит. Время ожидания результатов и процедур заполнилось паникой и страхом неизвестного», — вспоминает она.

Постепенно Маргарита начала осознавать неизбежность лечения и начала принимать ситуацию. Вначале мысли о раке казались приговором, однако слова хирурга о прогрессе московской медицины дали Маргарите надежду.

«Главное — верить и жить», — говорит она.