Москва, 16 октября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Парень бросившей ребёнка в аэропорту Антальи 18-летней студентки не знает, кто является отцом ребёнка. Несмотря на это, молодой человек не собирается разрывать отношения и готов принять девушку, если её выпустят из-под ареста в Турции. Об этом ИА Регнум рассказал 19-летний студент Андрей (имя изменено).

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«Мы встречаемся с Катей с начала лета, у нас скоро будет полгода. Познакомились в компании, какое-то время просто общались, потом стали встречаться. По поводу беременности я не знал, честное слово, и она ничего такого мне не говорила. Я не знаю, кто отец ребёнка», — объясняет молодой человек.

Новость о том, что его девушка родила и оставила ребёнка в аэропорту Антальи, стала для Андрея неожиданностью. По его словам, Катя улетела со своей мамой на отдых в Турцию на неделю и должна была вернуться 13 октября. Но в этот вечер девушка так и не вышла на связь с Андреем, и он заподозрил неладное.

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«У них рейс должен был быть в 21:00 13 числа. Утром я позвонил её папе, он сказал, что просто рейс задержали. А потом я сам увидел новости и стал переживать ещё сильнее. С родителями её мы ещё не разговаривали об этом, Катя мне тоже не звонила и не писала. Если честно, я не знаю, что делать. Я очень сильно беспокоюсь, но времени и денег туда полететь у сейчас нет», — объяснил молодой человек.

Расставаться с Катей Андрей не собирается, парень сейчас думает совсем о другом.

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«Я надеюсь на хотя бы смягчение приговора, потому что я тут почитал, что если сейчас в нашу страну обратно её вернут, то девушку мою могут закрыть надолго. Я за это переживаю», — поделился парень Екатерины.

Андрей рассказал, что у него были некоторые подозрения по поводу состояния здоровья своей девушки, и он даже предлагал обратиться ей в больницу.

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«По поводу беременности я не знал, никто не знал об этом. Но были, скорее всего, признаки, которые я замечал. Это рвота после принятия пищи, изжоги были, живот болел, но больше никаких признаков я не видел. Ещё, по её словам, у неё не было менструаций с февраля месяца. Мы обсуждали эту тему, я говорил, чтобы она сходила к врачу и узнала, что это такое. Она говорила, что это просто обычная изжога», — рассказал Андрей.

Сейчас молодой человек справляется с эмоциями после произошедшего в турецком аэропорту и надеется узнать, кто настоящий отец ребёнка, которого родила его девушка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 18-летняя россиянка Екатерина Б. была задержана в аэропорту Антальи, во время прохождения паспортного контроля, за несколько минут до задержания она родила в туалете аэропорта ребёнка, которого оставила в унитазе. Новорождённого удалось спасти, он находится под наблюдением медиков. Девушка заявила правоохранителям, что не знала о собственной беременности. Ситуация находится под контролем Генерального консульства России в Анталье.