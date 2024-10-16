Москва, 16 октября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. В июле 2023 года в Москве 22-летний курьер на электросамокате насмерть сбил 32-летнюю Ксению Старченко и скрылся с места ДТП. Муж погибшей рассказал ИА Регнум, что родственники 22-летнего Санжара Абдикеримова звонили семье и предлагали 500 тыс. рублей, чтобы они забрали заявление из полиции.

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«Родственники этого курьера звонили сестре моей жены. Предлагали деньги, чтобы жена забрала заявление, которое она успела написать, будучи в больнице. Пытались отмазать от уголовной ответственности этого человека, который даже не вызвал медиков на место», — поделился муж Ксении Александр.

Мужчина также рассказал, что он привозил дочерей на могилу к маме. Одной девочке пять лет, другой три года, они обе знают, что их мамы больше нет.

«Дочери знают, что мама умерла. Старшая понимает, а младшая пока нет. Я не рассказывал им подробности того, что случилось. Могу сказать, что быть отцом-одиночкой дочерей сложно. Я научится заплетать дочерям косы. Я им как мама и папа, и бабушка, и дедушка», — поделился Александр.

Мужчина поделился, что не запрещает себе заново влюбляться.

«Это жизнь. Девочкам нужна мама. Мне нужна жена. Нам нужна семья», — говорит Александр.

Трагедия произошла 20 июля 2023 года на Нижней Красносельской улице. Женщина спешила домой к детям и мужу, но на трамвайных путях ее сбил курьер на электросамокате. Мужчина покинул место ДТП и не стал оказывать первую помощь или вызывать медиков.

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В итоге, по информации ИА Регнум, помощь Ксении оказали случайные прохожие. Именно они вызвали «скорую», после чего пострадавшую госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Медики диагностировали у женщины закрытый перелом обеих лодыжек и заднего края левой большеберцовой кости со смещением отломков. Вскоре после операции, 2 августа, Ксения скончалась.

По факту смерти пострадавшей 4 августа 2023 года следователи возбудили уголовное дело по ч. 1. ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Была установлена личность 22-летнего Санжара Абдикеримова. Спустя год, 16 ноября, Мещанский суд приговорил курьера к двум годам колонии и обязал выплатить 1,5 млн рублей семье погибшей.