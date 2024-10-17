Москва, 17 октября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Россиянам становится проще и удобнее поддерживать физическую форму благодаря активному развитию спортивной инфраструктуры. За пять последних лет по всей стране возведены уже 450 физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов, крытых ледовых катков, футбольных манежей и других объектов для массового занятия спортом. Ещё 72 таких сооружения откроется в 2024 году по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Дарья Драй ИА REGNUM

А рост частных инвестиций в развитие спорта стимулирует стратегическая инициатива Правительства Российской Федерации «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Новые «умные» спортплощадки, реконструированные спортивные залы предприниматели возводят в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). И в 2024 году через региональные бюджеты бизнес получил субсидии на реализацию 58 проектов в 23 регионах. 13 из них уже запущены.

«В начале лета в Калужской области мы открыли ледовую арену. По решению компании-инвестора в лице прославленного тренера и фигуриста Ильи Авербуха там заработала бесплатная детско-юношеская школа», — отметил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Услугами спортшколы, построенной всего за год в калужском городе Балабаново, смогут пользоваться теперь все жители Боровского района, а также соседних городов — Обнинска, Наро-Фоминска, Жукова и других.

«Объект не просто современный и удобный для детей, но объект, где будут тренировать лучшие тренеры страны, ковать спортивную смену и новых чемпионов», — сказал губернатор региона Владислав Шапша.

А в Карелии упор сделан на создание «умных» спортплощадок. Объекты с бесплатной сетью Wi-Fi и QR-кодами, по которым можно получить рекомендации для занятий, уже открыты в Петрозаводске, Олонце, Лахденпохье. В октябре такую площадку достроят в Костомукше.

Администрация главы Республики Карелия

Опробовавшие новшество карельские спортсмены говорят, что название «умная» площадка не совсем отражает масштаб новых спорткомплексов, которые больше похожи на целые многофункциональные стадионы. К примеру, в Лахденпохье, кроме баскетбольной и волейбольной площадок, обустроены футбольное поле с трибуной, легкоатлетические дорожки, а также турники и спортивные тренажеры.

«Очень здорово, что появляются такие объекты. Дети могут свою энергию направлять в правильное русло. Наша дочь София уже занимается в секции баскетбола, и мы часто вместе все играем в стритбол», — поделилась кандидат в мастера спорта по баскетболу Надежда Гондарь, одна из постоянных посетительниц спортплощадки в Лахденпохье.

В любую погоду с комфортом теперь смогут заниматься спортсмены всех возрастов и уровня подготовки в Нижегородской области. Там на территории спорткомплекса «Борский» в городе Бор построили крытый футбольный манеж.

Новый спортивный объект включает футбольное поле с искусственным покрытием, трибуны для зрителей на 200 посадочных мест, четыре раздевалки, две тренерские и многое другое. Важно, что манеж адаптирован для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

«Спорт — это потребность человека. Обязанность государства — создавать все условия для того, чтобы такая потребность была реализована», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме того, открытие футбольного манежа в Боре является очередным этапом концепции развития прилегающей территории «Спортивного центра «Академия 52». Манеж находится в шаговой доступности от него.

Отреставрированный стадион по федпроекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» получили воспитанники школы №16 в Ижевске.

«Стадион наш давно нуждался в обновлении. Через год школе исполняется 50 лет, за это время покрытие спортивной площадки изрядно износилось, заниматься здесь стало небезопасно», — поделилась директор школы Жанна Таранникова.

Теперь на территории заведения появились беговая дорожка с резиновым покрытием, универсальная площадка для игр в волейбол и баскетбол, футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами, площадка ГТО, яма для прыжков и верёвочный парк.

А в Курганской области пошли ещё дальше, построив первый на Урале фиджитал-центр. Это высокотехнологичная площадка, объединяющая классический и цифровой спорт.

«Спортивный объект оснастят современным инвентарем, на нем будут тренироваться киберспортсмены, а также проводить занятия по мини-футболу, баскетболу, панна-футболу или воркауту», — отметили в правительстве региона.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Демография» касается практически всех граждан России в части поддержки семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни.

Федеральный проект «Спорт — норма жизни» стартовал 1 января 2019 года по решению президента Владимира Путина. Он повышает качество жизни россиян и формирует культуру спортивной жизни. Планируется, что к 2030 году 70% россиян будут систематически заниматься физкультурой и спортом.

Федеральный проект «Бизнес-спринт», реализуемый с 2022 года, направлен на развитие государственно-частного партнерства как эффективного механизма сотрудничества государства и частных компаний в сфере спорта. Речь идёт о создании новой и реконструкции старой инфраструктуры для массового спорта не только за счёт бюджетных средств, но и за счёт привлечения инвесторов. Это позволит сделать занятия спортом ещё доступнее и обеспечит эффективное использование ресурсов.