Москва, 16 октября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Европейский союз давит на Белград и пытается навязать ему множество условий в вопросах сотрудничества, поэтому Сербия заинтересована во вступлении в БРИКС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Действительно, Сербии заламывают руки и всё время обуславливают процесс сотрудничества с ЕС. Обуславливают разными действиями. Всё время выдвигают какие-то условия. Со стороны БРИКС никому никаких условий не выдвигается, это формат взаимодействия, который основан на взаимном уважении и на готовности реагировать на озабоченности и интересы друг друга», — сказал Песков на брифинге.

Представитель Кремля не стал комментировать возможное участие президента Сербии Александра Вучича в саммите БРИКС, который пройдёт в Казани 22–24 октября. По словам Пескова, подробнее об этом в понедельник, 21 октября, расскажет помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как передавало ИА Регнум, вице-премьер Сербии Александр Вулин 9 октября сообщил, что Белград рассматривает вступление в БРИКС в качестве альтернативы членству в Евросоюзе. Брюссель требует от республики менять политическую систему, признать независимость Косово и легализовать однополые браки, тогда как БРИКС ни к чему подобному не обязывает.

При этом в апреле Александр Вучич заявлял, что уважает БРИКС, но считает, что республика должна стать членом ЕС. Страну не получится столкнуть с европейского пути, подчеркнул он.