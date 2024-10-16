Москва, 16 октября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Объявивший об отставке президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков многое сделал за время своей работы, ему пришлось действовать в кризисный период. Об этом 16 октября заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Безусловно, работа Позднякова пришлась на очень сложный период для Олимпийского комитета, собственно, Олимпийский комитет фактически утратил связь с олимпийским движением, Международным олимпийским комитетом», — сообщил он.

Песков также отметил, что вопрос о назначении нового главы ОКР решит спортивное сообщество.

Как передавало ИА Регнум, Поздняков 15 октября сообщил, что уходит с поста главы ОКР. Он объяснил это тем, что в условиях геополитических вызовов, с которыми столкнулась Россия, нужна смена руководства комитета для укрепления олимпийского движения в РФ. Его заявление об отставке рассмотрят 7 ноября.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Поздняков на своём посту ничем ей не запомнился. При этом она призвала не обвинять главу ОКР в недопуске ряда российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.