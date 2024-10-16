Москва, 16 октября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Многие страны Европы начали испытывать трудности в мобилизации возможностей военно-промышленного комплекса ради помощи Украине. Об этом 16 октября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Sergei Stepanov/Global Look Press

По его словам, потенциал ряда европейских государств не рассчитан на усилия, направленные на помощь Киеву.

«Эта мобилизация возможностей ради эфемерных целей противоречит интересам экономического развития этих стран», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, Франция не выполнит обещание предоставить Украине помощь в размере 3 млрд евро в 2024 году. Париж решил сократить объёмы помощи киевскому режиму из-за возникновения риска, что дефицит бюджета страны в 2024 году вырастет до 6% от ВВП.

В августе немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung написала, что глава минфина Германии Кристиан Линднер указала на отсутствие в стране средств на новую военную помощь Украине. В 2025 году объём поддержки придётся сократить вдвое, а к 2027 году — в 10 раз.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Глазунов отметил, что решение Берлина по сворачиванию поддержки Киева показательно для Европы. По его словам, вслед за Германией сокращать поддержку Вооружённым силам Украины (ВСУ) начнут и другие страны Евросоюза.