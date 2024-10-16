Москва, 16 октября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт 16 октября совещание с членами правительства. Планируется выступление главы Минздрава Михаила Мурашко, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Петр Ковалев/ТАСС Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Он отметил, что президент сегодня работает в Ново-Огарёво. Совещание с членами правительства состоится в середине дня.

«Будет в открытом режиме докладывать Мурашко о планах развития инфраструктуры в сфере здравоохранения и программах модернизации первичного звена», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, большинство российских граждан волнует этот вопрос.

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