На вершине пирамиды Хеопса собака бегала по кругу и лаяла на птиц
Египет, 16 октября, 2024, 15:33 — ИА Регнум. На вершине пирамиды Хеопса в Египте обнаружили живую собаку, бегающую по кругу и лающую на птиц. Об этом 16 октября сообщило издание Times Now News.
Животное обнаружил пользователь соцсетей под ником Alex Lang, пролетавший над пирамидой на параплане. Он снял собаку на видео и выложил ролик в Сеть, где он стало вирусным.
В материале отмечается, что туристы нередко используют параплан, чтобы посмотреть, что находится на вершине пирамиды Хеопса, поскольку вход на неё воспрещён.
Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Подольске Московской области спасли собаку, которая застряла между трубами в канализационном люке. 12-летняя такса упала в люк во время прогулки с хозяйкой. Администрация города организовала спасательную операцию, в ходе которой специалисты при помощи тяжёлой техники смогли отодвинуть бетонные блоки, которые заблокировали питомца. Собаку удалось освободить спустя несколько часов. Животное не пострадало.