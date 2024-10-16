Египет, 16 октября, 2024, 15:33 — ИА Регнум. На вершине пирамиды Хеопса в Египте обнаружили живую собаку, бегающую по кругу и лающую на птиц. Об этом 16 октября сообщило издание Times Now News.

Кадр из видео

Животное обнаружил пользователь соцсетей под ником Alex Lang, пролетавший над пирамидой на параплане. Он снял собаку на видео и выложил ролик в Сеть, где он стало вирусным.

В материале отмечается, что туристы нередко используют параплан, чтобы посмотреть, что находится на вершине пирамиды Хеопса, поскольку вход на неё воспрещён.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Подольске Московской области спасли собаку, которая застряла между трубами в канализационном люке. 12-летняя такса упала в люк во время прогулки с хозяйкой. Администрация города организовала спасательную операцию, в ходе которой специалисты при помощи тяжёлой техники смогли отодвинуть бетонные блоки, которые заблокировали питомца. Собаку удалось освободить спустя несколько часов. Животное не пострадало.