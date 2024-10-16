Пекин, 16 октября, 2024, 13:05 — ИА Регнум. КНР не будет отказываться от силового варианта возвращения Китайского Тайбэя (Тайвань). Более того, в случае эскалации ситуации остров будет полностью уничтожен. Об этом 16 октября заявил председатель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Независимо от того, сколько войск у Тайбэя и сколько оружия он приобретёт, и независимо от того, вмешаются внешние силы или нет, если остров осмелится рисковать, это приведёт к его собственному уничтожению», — процитировало Биньхуа агентство Reuters.

Он подчеркнул, что Пекин стремится к мирному воссоединению территорий, но действия Китая по защите национального суверенитета и территориальной целостности не прекратятся «ни на минуту».

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала учения «Совместный острый меч — 2024Б» вокруг Тайбэя, в ходе которых будут отрабатываться совместный штурм, блокирование и взятие под контроль ключевых портов и районов острова. Целью проводимых китайскими военными манёвров указано «устрашение сепаратистских сил», которые стремятся к «независимости» острова.

Днём ранее отряд кораблей военно-морских сил НОАК прошёл в Тихий океан через пролив Баши около Китайского Тайбэя. В тайбэйском минобороны заявили, что следили за ситуацией и отреагировали на неё соответствующим образом.

Глава МИД КНР Ван И 27 июля в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что Китайский Тайбэй был и остаётся частью Китая и никогда не станет «отдельным государством». По его словам, китайские власти обязательно будут принимать контрмеры на провокации сил, поддерживающих остров в стремлении отделиться.