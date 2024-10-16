Киев, 16 октября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Киев не дождётся открытия западными союзниками «второго фронта» против России. Об этом вечером 15 октября заявил советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

«Очевидно, что Украина не дождётся открытия союзниками «второго фронта», — написал он в своём Telegram-канале.

Подоляк добавил, что при этом киевский режим надеется на усиление Западом антироссийских санкций.

По словам политика, западная помощь Киеву запаздывает, из-за чего противодействие последнего России получается слишком слабым. При этом Подоляк не уточнил, какой именно «второй фронт» он имеет в виду.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно просил западные страны разрешить украинским боевикам быть вглубь территории России оружием НАТО.

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября назвал это подменой понятий, так как украинская армия не в состоянии самостоятельно управлять дальнобойным иностранным оружием, а потому в данном случае идёт речь об прямом участии в конфликте с Россией стран — участниц НАТО.

Глава государства 25 сентября также предложил расширить российскую ядерную доктрину и предусмотреть в ней агрессию против РФ со стороны неядерного государства, в случае его поддержки ядерной державой. Путин также поручил учесть возможность ядерного ответа на нападение на Россию с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы для суверенитета страны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 8 октября заявил, что схема, о которой говорил Путин, начнёт действовать сразу, как только украинские формирования ударят вглубь России. В Пентагоне 10 октября сообщили, что американская сторона не снимет ограничения на использование оружия украинскими формированиями из-за опасений эскалации конфликта.