Москва, 16 октября, 2024, 11:56 — ИА Регнум. МВД России опубликовало кадры задержания подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы. Видео 16 октября размещено в Telegram-канале официального представителя ведомства Ирина Волк.

Кадр из видео

На записи видно, что силовики СОБР находятся в квартире предполагаемого преступника. Сам он лежит на полу с заведёнными за спину руками, скреплёнными наручниками.

На видео мужчина отмечает, что не знает причину своего задержания. У него уточняют место работы и адрес регистрации.

На вопрос о наличии в квартире оружия отвечает утвердительно, уточнив, что оно зарегистрировано. Запрещённых веществ, по его словам, нет. Предшествующую задержанию ночь провёл дома.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября на улице Профсоюзной прогремел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство, которое лежало на капоте автомобиля. В результате инцидента пострадали три человека — хозяин автомобиля, водитель и шестилетний ребёнок.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»). Расследование взяла на контроль московская прокуратура.

Позднее стало известно, что СВУ сработало на капоте автомобиля предпринимателя из Москвы. Следователи в качестве приоритетного мотива покушения рассматривали коммерческую деятельность потерпевшего.

По подозрению в покушении был задержан 50-летний бизнес-партнёр потерпевшего. В ходе обыска у него обнаружили схрон с оружием. Были найдены бронежилеты, холодное и огнестрельное оружие и десятки коробок с патронами.