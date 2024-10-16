Москва, 16 октября, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Экипажи боевых кораблей Тихоокеанского флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели тренировку по спасению на воде в Восточно-Китайском море. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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«По замыслу учения, одно из гражданских судов, находящихся в районе патрулирования, подало сигнал бедствия», — заявили в ведомстве.

Штабом решено было направить к месту бедствия спасательный вертолёт Ка-27ПС. Когда с воздуха в море засекли «терпящего бедствие», группа российских военных подняла с воды манекена в гидрокостюме. «Пострадавший» был доставлен на противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» для оказания первой помощи.

Совместный российско-китайский отряд кораблей в настоящее время продолжает патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. От Военно-морского флота РФ в походе участвуют противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота. От НОАК задействованы эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также корабль комплексного снабжения «Тайху».

Патрулирование проводится в рамках военно-морского учения «Бэйбу/Взаимодействие-2024».

Как передавало ИА Регнум, 14 октября российские и китайские боевые корабли в ходе учений по противолодочной и противовоздушной обороне выполнили боевые упражнения с практической стрельбой в северо-западной части Тихого океана. Совместный отряд выполнил поиск подводной лодки условного противника и отработал задачи по её преследованию.

21 сентября во Владивостоке в акватории Японского моря стартовали российско-китайские военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие-2024». Учения продолжались неделю. Военные отработали задачу по отражению нападения условного противника с воздуха, воды и из подводной среды, а также по совместному маневрированию и обороне при стоянке на незащищённом рейде.