Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2024, 11:15 — ИА Регнум. США перестанут поставлять Израилю оружие, если гуманитарный кризис в секторе Газа не разрешится к середине ноября. Об этом 16 октября сообщил канал N12 со ссылкой на письмо американских чиновников израильским коллегам.

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«Соединённые Штаты подали Израилю чёткий сигнал о том, что гуманитарный кризис в секторе Газа должен быть урегулирован в течение месяца, чтобы эмбарго на поставки оружия не вводилось», — сказано в сообщении.

По данным канала, послание было направлено на самом высоком уровне — госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин передали его министру по стратегическим вопросам Израиля Рону Дермеру и министру обороны Йаву Галанту.

Как передавало 16 октября ИА Регнум, Всемирный банк оценил ущерб, нанесённый Газе в результате ударов израильских войск и боевых действий на территории палестинского анклава, в $14–20 млрд.

Ранее в сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США не желают пропускать в ООН каких-либо решений, всерьёз подразумевающих остановку кровопролития в ходе палестино-израильского конфликта. Глава МИД РФ уточнил, что последняя принятая Совбезом ООН резолюция с призывом о прекращении огня в Газе в итоге осталась только на бумаге, так как США не выполнили никаких своих обещаний.