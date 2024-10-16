Пекин, 16 октября, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Gaofeng-12 05. Об этом 16 октября сообщила газета «Китайская космонавтика».

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Ракета Changzheng-4C (Long March-4C) с космическим аппаратом была запущена с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны. Спутник успешно достиг запланированной орбиты.

Gaofeng-12 05 намерены использовать для городского планирования, проектирования дорожной сети, оценки урожайности. Также он может применяться для прогнозирования стихийных бедствий и смягчения их последствий.

Как сообщало ИА Регнум, в июне китайский зонд «Чанъэ-6» вернулся на Землю и впервые в истории доставил образцы грунта с обратной стороны Луны. Аппарат приземлился на обратной стороне Луны 2 июня и провёл работы по отбору проб. Он 4 июня стартовал с Луны с образцами и вышел на лунную орбиту. После этого зонд завершил стыковку с орбитальным аппаратом 6 июня и передал образцы.

В мае Китай успешно запустил ракету-носитель «Чанчжэн-5 Y8» с автоматической космической станцией «Чанъэ-6». 2 июня модуль совершил посадку на обратной стороне Луны в самом большом лунном кратере — бассейне Южный полюс — Эйткин. Лунная миссия продлилась 53 дня, чтобы в результате доставить на Землю порядка двух килограммов образцов грунта.