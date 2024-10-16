Штутгарт, Германия, 16 октября, 2024, 10:12 — ИА Регнум. После просмотра скандальной оперы «Санкта» австрийской постановщицы Флорентины Хольцингер в Штутгарте 18 зрителям стало дурно, некоторым пришлось вызвать скорую помощь. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

Отмечается, что оперу показывали 5 и 6 октября в Государственном оперном театре Штутгарта. У нескольких человек возникли приступы тошноты, а троим даже пришлось вызывать медиков. В общей сложности на дурноту пожаловались 18 зрителей, хотя финал скандальной оперы был встречен бурными овациями.

Опера «Санкта» основана на скандальной опере 1920-х годов «Sancta Susanna» немецкого композитора Пауля Хиндемита — истории монахини, подавляющей свои желания. Это первая оперная постановка хореографа Хольцингер, в которой имеются сцены обнажения, насилия (в том числе прокалывание тела и нанесение ран), секса, настоящая и искусственная кровь, а также используются стробоскопические эффекты, благовония и громкие звуки.

Хольцингер известна своими громкими постановками, в которых на сцене уже появлялись частично или полностью обнажённые женщины. В них также присутствовали нанесение татуировок, мастурбация и сцены с кровью и свежими экскрементами.

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Как отметил политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот, в ходе него было показано «торжество глобализма с антихристианскими и гомосексуальными тенденциями».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что глумление над святым для христиан сюжетом стало апофеозом церемонии (речь идёт о воспроизведении «Тайной вечери» на церемонии открытия ОИ артистами-трансвеститами). Дипломат также отметила транспортный коллапс, который поразил Париж в день открытия Игр-2024, и обратила внимание на крыс, наводнивших улицы французской столицы в это время.