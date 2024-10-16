Бишкек, 16 октября, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Требования Запада отказаться от сотрудничества с Россией невыполнимы, заявил 16 октября президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью киргизскому госагентству «Кабар».

Сергей Бобылев/РИА Новости

С момента начала спецоперации России на Украине Запад осуждает действия Москвы.

«Безусловно, есть западные страны, которые просят нас не сотрудничать с Россией. Однако я всегда открыто и искренне отвечаю им: мы не можем отказаться от сотрудничества с Россией», — заявил Жапаров.

Он отметил, что товарооборот Киргизии с Россией превышает $4 млрд. Страна покупает в России нефть, газ, пшеницу, другие продукты. Автомобильные и железнодорожные пути идут через Россию. Кроме того, в РФ находится около миллиона мигрантов.

Президент Киргизии добавил, что и страны Европейского союза, несмотря на санкции, продолжают работать с Россией. Торговый оборот ЕС с Россией достигает $6 млрд.

«Когда вам это нужно, вы спокойно сотрудничаете с Россией, а нам говорите — не сотрудничайте. Это несправедливое требование», — рассказал Жапаров о том, как он отвечает Западу на подобные требования.

Как сообщало ИА Регнум, Жапаров в начале октября нанёс официальный визит в Россию, где принял участие в заседании Совета глав стран Содружества Независимых Государств.

В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он заявил, что Запад не должен никому давать каких-либо указаний на тему сотрудничества с Россией. Он напомнил о ряде государств — членов НАТО и членов ЕС, которые сотрудничают с Москвой. Президент Киргизии подчеркнул, что странам — членам СНГ важно продолжать сотрудничество.