Москва, 16 октября, 2024, 09:46 — ИА Регнум. В ходе стратегической сессии по развитию отечественной кинематографии, проведённой в начале октября председателем правительства Михаилом Мишустиным, обсуждалось ужесточение борьбы с показом пиратского контента в кинотеатрах. Об этом 16 октября рассказали два человека, присутствовавшие на обсуждении.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Как рассказал первый, вопрос борьбы с пиратством в большей степени касалась региональных киносетей, которые показывают кинокартины ушедших из РФ голливудских киностудий в формате предсеансного обслуживания — без прокатного удостоверения и согласия правообладателя в паре с российской короткометражкой. Источник отметил, что в ближайшее время будет проведён этап «усиленных проверок».

По словам второго источника, которые привело РБК, также на заседании также обсудили вопрос о необходимости усиления борьбы с пиратством российских фильмов и сериалов, что больше распространено в интернете, а не в кинозалах.

Отмечается, что в пресс-службе Минкультуры изданию заявили, что дела об административном правонарушении по статьям о запрещении показа фильмов без прокатного удостоверения и без передачи информации о киносеансе в единую систему должны возбуждаться после поступления жалоб на это. В ведомстве не ответили на вопрос о проверках кинотеатров и усилении борьбы с пиратским контентом.

Как сообщало ИА Регнум, гильдия продюсеров России 14 октября учредила новую Национальную премию в области кинематографии. Уточнялось, что весной 2025 года состоится первая церемония вручения этих наград.

Очередное общее собрание Гильдии продюсеров России состоялось в Москве. Оно прошло в расширенном формате и в нём приняли участие представители министерств и ведомств, прессы и крупного бизнеса в сфере кинематографии.