Москва, 16 октября, 2024, 09:38 — ИА Регнум. В Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, закрепляющий статус Банка России как федерального органа власти, сообщили 16 октября в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду».

Petrov Sergey/Global Look Press

Проект внесут в ГД глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат фракции Михаил Делягин.

В законе «О Центральном банке Российской Федерации» депутаты предложили указать, что Банк России является федеральным органом государственной власти. Кроме того, авторы инициативы предложили расширить перечень целей банка, добавив к ним социально-экономическое развитие страны.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что ЦБ РФ является федеральным органом государственной власти «по своей природе и выполняемым функциям». В законодательстве это не прописано напрямую. В результате возникают «многочисленные недоразумения». Речь идёт о широко распространённых требованиях общественности национализировать ЦБ РФ.

Важно также, что Банк России оказывает влияние на социальную сферу. В законе напрямую не указана его ответственность за социально-экономическое развитие страны, что «порождает безответственность».

«Законопроект устраняет эту асимметрию реального влияния Банка России и формальной сферы его ответственности», — процитировало текст пояснительной записки агентство ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что темпы роста цен в стране сохраняются на высоком уровне, признаков замедления не прослеживается. Необходимо вернуть инфляцию на уровень около четырёх процентов, поэтому на ближайшем заседании 25 октября совет директоров ЦБ может повысить ключевую ставку.

Глава Ассоциации банков России Анатолий Козлачков 16 октября заявил, что политика Банка России по снижению перегрева экономики в целом работает. По его прогнозам, до конца года регулятор не будет повышать ключевую ставку выше 19% годовых.