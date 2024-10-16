Москва, 16 октября, 2024, 08:47 — ИА Регнум. В период с января по сентябрь в России на 14% вырос спрос на руководителей среднего и высшего звена, а их зарплаты — в 1,6 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Это 16 октября следует из обзора сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru и транспортной компании ПЭК.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Согласно этим данным, больше всего востребованы управленцы в гостинично-ресторанном бизнесе (+38%), финансовом секторе (+29%), ЖКХ (+24%), нефтегазовой отрасли (+23%) и предприятиях по оказанию услуг населению, а также в сельскохозяйственном и энергетическом секторах (+21%).

В то же время в некоторых сферах деятельности спрос на менеджеров среднего и высшего звена снижается. Так, уменьшилось количество вакансий от госучреждений (-11%), предприятий лесной промышленности (-10%), компаний из сегмента культуры и искусства и образовательных учреждений (в обеих отраслях — -8%) и предприятий металлургической отрасли (-4%).

При этом в большей части отраслей (24 из 30 исследованных) уровень заработной платы управленцев рос двузначными темпами. Больше всего зарплаты выросли у руководителей в учреждениях культуры и искусства (+40% год к году, до 100 тыс. руб.), в металлургической отрасли (+38%, до 139 тыс. руб.), в финансовом секторе (+33%, до 150 тыс.), в автомобильных компаниях (+33%, до 149 тыс.) и на производящих промышленное оборудование предприятиях (+32%, до 140 тыс. руб.).

Наиболее высокие зарплаты управленцев в нынешнем году были у управленцев в оказывающих услуги бизнесу компаниях, медианный уровень которых достиг 178 тыс. руб. Также в это число вошли IT-отрасль (153,4 тыс. руб.), финансовый сектор (150 тыс. руб.), автомобильные компании (149 тыс. руб.) и добывающие предприятия (146 тысяч).

Также незначительно выросла зарплата в медицинской отрасли (до 121 тыс. руб.), госучреждениях и сельскохозяйственной отрасли (до 101 тыс. руб.). При этом в образовательном секторе наблюдается незначительное снижение зарплаты (-1%) — до 132 тыс. руб, привело результаты исследования РБК.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что возглавляемое им ведомство подтвердило намерение в 2025 году проиндексировать зарплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы. По его словам, на эти цели из бюджета будет выделено в 2025 году 114 млрд рублей.

Ранее в этот же день комитет Государственной думы РФ по соцполитике, труду и делам ветеранов рекомендовал депутатам принять в I чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда в размере 22 440 рублей с 1 января 2025 года. В пояснительной записке указано, что этот документ призван способствовать реализации задачи по повышению МРОТ опережающими темпами, поставленной президентом России Владимиром Путиным.