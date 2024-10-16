Москва, 16 октября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 19% до конца 2024 года, заявил 16 октября глава Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Козлачков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным эксперта, объемы кредитования граждан в III квартале вернулись практически к уровню I квартала. Банки выдали физлицам ссуды на 0,9 трлн рублей. Это означает, что политика Банка России работает.

Тем не менее серьёзного охлаждения кредитования пока не происходит, и есть риск попасть в ситуацию стагфляции, когда темпы роста экономики замедляются, а инфляция остаётся на высоком уровне. Из такой ситуации будет очень сложно выбраться.

В то же время к концу года идут энергичные бюджетные процессы, а это давит на цены, отметил эксперт.

«Однако сейчас у нас нет оснований думать, что денежно-кредитную политику продолжат ужесточать, поэтому пока сдержанный прогноз — до конца 2024-го ставка, скорее всего, останется на уровне 19%», — заявил Козлачков в интервью «Известиям».

Как сообщало ИА Регнум, Банк России 26 июля впервые с декабря 2023 года повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила это тем, что в первом полугодии 2024 года экономика страны испытала перегрев, оказавшийся за последние 16 лет максимальным.

На Восточном экономическом форуме 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Банк России повышает ключевую ставку, чтобы снизить перегрев экономики страны.

На заседании 13 сентября ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых из-за высокого инфляционного давления. Регулятор пояснил, что инфляция по итогам года может превысить семь процентов.

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин 14 октября заявил, что на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится 25 октября, ключевую ставку могут поднять.

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил в беседе с ИА Регнум, что повышение ключевой ставки вызвано неконтролируемой инфляцией, которая никак не отреагировала на предыдущие попытки её замедлить. По его прогнозу, выше 20% ставку не поднимут.