Дублин, 16 октября, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Россия может в любой момент выплатить весь свой внешний долг, заявил 16 октября ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По мнению журналиста, Запад теряет санкционные инструменты против России из-за снижения её внешнего долга, поскольку Москве в этом случае не нужно использовать международные рынки капитала.

«По сути Россия может выплатить весь свой долг хоть завтра», — заявил Боуз.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам III квартала, уровень внешнего долга России по отношению к ВВП снизился до нового исторического минимума — до 14,5%.

По состоянию на 1 октября он составил $293,4 млрд. Российский внешний долг достиг минимального с 1 октября 2006 года значения.