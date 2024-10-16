Петропавловск-Камчатский, 16 октября, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Лодку с россиянином, который дрейфовал в Охотском море 67 дней, долго не могли найти из-за снижения рыболовной активности в районе в это время года. С таким предположением 16 октября выступил капитан российского фрегата «Паллада» Николай Зорченко.

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«Сейчас снижение рыболовной активности в Охотском море. Если бы было большое количество флота, лодку бы увидели, быстро бы нашли… Сейчас Охотское море с промысловой точки зрения подопустело», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Зорченко, лодку отнесло так далеко из-за совокупности течений и господствующих ветров. При этом он подчеркнул, что перед выходом в море граждане должны были сообщить в МЧС, а также взять необходимые средства для подачи сигнала бедствия при необходимости.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа двое мужчин и 15-летний ребёнок выдвинулись на лодке катамаранного типа «Байкат 470» по маршруту от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону Охинского района в Сахалинской области. 15 октября стало известно, что лодка обнаружена в акватории Охотского моря возле села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Выжил только один человек.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Сообщалось, что спасшийся гражданин России, который 67 дней дрейфовал в море, может стать фигурантом уголовного дела, если выяснится, что на лодке не было необходимого оборудования. Следствие выясняет, находились ли в лодке рации, устройство связи для информирования о происшествиях, сигнальная ракета, спасательные жилеты и другое оборудование, необходимое для выхода в море.