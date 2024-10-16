Париж, 16 октября, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Тюремный срок продолжительностью до 30 лет грозит шеф-повару из России, задержанному во Франции в июле. Такое наказание предполагают обвинения, выдвинутые против него прокуратурой Парижа.

Иван Шилов ИА Регнум Тюрьма

Об этом пишет интернет-газета «Ридус». Против гражданина РФ французские власти возбудили дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством с целью организации беспорядков в республике. В прокуратуре отметили, что в доме, где остановился мужчина, был проведён обыск.

В ходе поверки жилища сотрудники правоохранительных органов якобы нашли вещи, которые, по мнению следствия, указывают на то, что обвиняемый якобы планировал организовать инциденты, способные привести к дестабилизации во время летних Олимпийских игр, проходивших в Париже с конца июля по середину августа 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля агентство France-Presse (AFP) написало, что в Париже по подозрению в попытке дестабилизировать обстановку во время проведения Олимпиады был задержан гражданин России 1984 года рождения. После его поместили под стражу.