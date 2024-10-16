Синегубов: в Купянске объявлена эвакуация гражданских лиц — 965-й день СВО
Российские войска приблизились к реке Оскол и через некоторое время могут её форсировать, заявил 15 октября глава украинской Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Он объявил обязательную эвакуацию всех гражданских лиц из Купянска, а также ближайших к этому городу общин — Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской, объяснив эти действия «ухудшением ситуации», невозможностью начать отопительный сезон и обеспечивать электроснабжение. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 965-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
«Кроме того, принято решение об обязательной эвакуации принудительным способом семей по Боровской тергромаде Изюмского района (бывшая административная единица на востоке Харьковской области Украины. — Прим. ИА Регнум). Приблизительно 250 там таких семей», — отметил Синегубов.
По его словам, в Купянске остается около четырёх тысяч человек, преимущественно пенсионеры, и поскольку люди неохотно выезжают, эвакуационные мероприятия будут ужесточены.
О том, что Вооружённые силы России давят украинских боевиков на сватовско-купянском направлении, заявил 15 октября глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды за октябрь 2024 года отмечали купянское направление как одно из самых напряжённых по всей линии фронта.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.