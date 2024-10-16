Российские войска приблизились к реке Оскол и через некоторое время могут её форсировать, заявил 15 октября глава украинской Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Он объявил обязательную эвакуацию всех гражданских лиц из Купянска, а также ближайших к этому городу общин — Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской, объяснив эти действия «ухудшением ситуации», невозможностью начать отопительный сезон и обеспечивать электроснабжение. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 965-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Купянск

«Кроме того, принято решение об обязательной эвакуации принудительным способом семей по Боровской тергромаде Изюмского района (бывшая административная единица на востоке Харьковской области Украины. — Прим. ИА Регнум). Приблизительно 250 там таких семей», — отметил Синегубов.

По его словам, в Купянске остается около четырёх тысяч человек, преимущественно пенсионеры, и поскольку люди неохотно выезжают, эвакуационные мероприятия будут ужесточены.

О том, что Вооружённые силы России давят украинских боевиков на сватовско-купянском направлении, заявил 15 октября глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды за октябрь 2024 года отмечали купянское направление как одно из самых напряжённых по всей линии фронта.

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