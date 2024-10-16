Исламабад, 16 октября, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Встреча в трехстороннем формате на уровне глав правительств России, Китая и Монголии Михаила Мишустина, Ли Цяна и Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ впервые проходит в Исламабаде.

Иван Шилов ИА Регнум Михаил Мишустин

С этого мероприятия началась рабочая программа визита российского премьер-министра в Пакистан. Формат встречи был введён в 2014 году в Душанбе, когда она проводилась на полях заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества ШОС по инициативе монгольской стороны.

В переговорах в Исламабаде, кроме Мишустина, участвуют с российской стороны вице-премьер Алексей Оверчук, министр экономического развития Максим Решетников, заместитель руководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, министр энергетики Сергей Цивилев, министр природных ресурсов Александр Козлов, замглавы МИД Андрей Руденко и замминистра финансов Иван Чебесков.

Как сообщало ИА Регнум, Михаил Мишустин прибыл в столицу Пакистана с официальным двухдневным визитом вечером 15 октября. В Исламабаде он должен принять участие в заседании Совета глав правительств государств ШОС.

В аэропорту его встретили министр обороны, оборонного производства и авиации Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, замглавы МИД республики по европейским делам Шафкат Али-хан, чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Москве Мухаммад Халид Джамали и дипломатические сотрудники российских загранучреждений в Пакистане.