Токио, 16 октября, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Продолжение эксплуатации первого энергоблока АЭС «Такахама» в префектуре Фукуи, которому в ноябре 2024 года исполнится 50 лет, одобрило управление по регулированию атомной энергетики Японии. Об этом 16 октября сообщило агентство Kyodo.

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Впервые в истории Японии регулятор одобрил продолжение эксплуатации энергоблока, чей возраст превысил 50 лет. После ряда проверок регулятор дал заключение, что энергоблок соответствует всем нормам безопасности, и выдал разрешение на десять лет.

В 2023 году в Японии утвердили поправки к законодательству, обязывающие проводить проверку безопасности АЭС через 30 лет после начала эксплуатации, а затем каждые десять лет. Раньше закон устанавливал предельный срок использования ядерных реакторов длительностью в 60 лет, дополнительное разрешение требовалось лишь после 40 лет эксплуатации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что учёные Приморья в августе выявили повышенное содержание трития в пробах воды из морей Дальнего Востока. Исследования проводились в экспедиции по мониторингу радиологической безопасности после сбросов воды с японской АЭС «Фукусима-1».

В августе 2023 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило информацию о том, что Япония начала сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Китай выступил против сброса и потребовал прекратить этот процесс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны рассчитывают, что Япония предоставит всю необходимую информацию о сбросе воды в океан с «Фукусимы-1».