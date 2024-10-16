Рим, 16 октября, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Италия ввела самые жёсткие среди всех поддерживающих Израиль западных стран ограничения на экспорт вооружений, приостановив выдачу любых лицензий с момента начала военной операции израильских войск в секторе Газа. Об этом 15 октября заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе выступления в верхней палате парламента страны.

Vox España Джорджа Мелони

«После начала израильской операции в Газе правительство немедленно приостановило выдачу любых новых лицензий на экспорт вооружений в Израиль», — сообщила она.

По словам Мелони, приостановка выдачи лицензий в соответствии с законодательством также приостановила действие всех контрактов, подписанных после 7 октября 2023 года. Как она отметила, подобные экспортные ограничения являются самыми жёсткими и строгими по сравнению с аналогичными мерами, введёнными Францией, Германией и Великобританией.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить поставки Израилю оружия, используемого в секторе Газа. Президент республики заявил, что избежание эскалации является приоритетом для французских властей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал слова Макрона позором и подчеркнул, что его страна продолжит противостоять противникам, даже если западные союзники откажутся предоставлять помощь.

По информации Reuters, 13 октября госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин направили израильским официальным лицам предупреждения с требованием принять конкретные действия для урегулирования ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа. В противном случае Соединённые Штаты могут принять меры, включающие в том числе эмбарго на поставку вооружений.