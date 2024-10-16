Москва, 16 октября, 2024, 05:41 — ИА Регнум. Подозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы и покушении на убийство, предположительно, является украинским налогоплательщиком. Об этом 16 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Полиция. Иван Шилов ИА REGNUM

«Задержанный Виталий Слободяник, предварительно, владеет на Украине ДРФО», — сообщил источник агентства.

ДРФО — идентификационный номер физического лица в украинском государственном реестре физических лиц, обязанных платить налоги или имеющих объекты, подлежащие налогообложению.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября на улице Профсоюзной прогремел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство, которое лежало на капоте автомобиля. В результате инцидента пострадали три человека — хозяин автомобиля, водитель и шестилетний ребёнок. Сообщалось, что автомобиль принадлежит предпринимателю из Москвы. Согласно сообщению столичного управления Следственного комитета РФ, в качестве приоритетного мотива покушения со взрывом рассматривается предпринимательская деятельность потерпевшего.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»). Расследование взяла на контроль московская прокуратура.

Во вторник вечером стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в подрыве автомобиля. Им оказался 50-летний житель Москвы. По информации следствия, задержанный — бизнес-партнёр потерпевшего. В ходе обыска по месту проживания задержанного правоохранители обнаружили схрон с огнестрельным и холодным оружием, бронежилетами и десятками коробок с патронами.